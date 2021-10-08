На территории детского комплекса «Ак Барс» в Крыму благоустроено футбольное поле

В Форосском парке Ялты активно ведется строительство детско-молодежного оздоровительного комплекса «Ак Барс». Особое внимание на данном этапе уделено благоустройству территории оздоровительного комплекса. Об этом ИА «Татар-информ» рассказала представитель застройщика ГУП «Татинвестгражданпроект» Кира Маслова.

«Возле детского комплекса возведено футбольное поле с искусственным газоном. Его размеры 50×35 метров. Трибуны футбольного поля смогут вместить до 300 болельщиков. Также на улице дети смогут заниматься на баскетбольной и волейбольных площадках», — отметила собеседница агентства.

Украсят территорию малые архитектурные формы и арт-объекты.

«Малые архитектурные формы в основном дополняют активный отдых, а также зоны отдыха, в том числе места для проведения „свечек“, командообразующих тренингов, совместного обсуждения. Кроме того, на территории детского лагеря будут обустроены различные декоративные сооружения. На территории детского комплекса расположено более 30 видов малых архитектурных форм: скамейки, беседки, качели, организованные зоны отдыха и другие формы для детского досуга», — рассказала Кира Маслова.

В детский оздоровительный комплекс «Ак Барс» вошли два спальных корпуса высотой три и восемь этажей. Спальный корпус №2 после реконструкции будет рассчитан на заселение детей и молодежи, студентов и спортсменов в период их занятий, реабилитации и восстановления, а также для сопровождающих лиц.

«В высокой стадии готовности находятся столовая с общежитием для персонала, для чего реконструируется старое здание, новый многофункциональный спортивный комплекс и клуб», — отметила собеседница агентства.

Разработчиком проекта выступил ГУП «Татинвестгражданпроект».

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что Татарстан откроет детский комплекс «Ак Барс» в парке Фороса.