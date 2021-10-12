На территории гимназии «Адымнар-Чаллы» будет расти императорский дуб

Фото: Управление информационной политики и по связям с общественностью

В Набережных Челнах состоялась церемония высадки саженца, выращенного из желудей дуба, посаженного во времена правления Петра I. Потомок императорского дуба будет расти на территории полилингвальной гимназии №59 «Адымнар-Чаллы».

Саженец высадили ученики гимназии и члены общественной организации «Союз друзей природы» детского эколого-биологического центра №4. По окончании посадки юным экологам был выдан сертификат №00257 на саженец из желудя дуба Петра I, дерева-памятника живой природы, зарегистрированного в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Возраст дерева составляет 363 года.

«Сегодня состоится вторая высадка саженца, в школе №30. Такая акция проходит впервые в Набережных Челнах. В Санкт-Петербурге всего было выращено около 50 желудей, в Татарстан поступило около 20 саженцев, в Набережные Челны — два», — рассказали ИА «Татар-информ» в пресс-службе муниципалитета.

Программа «Всероссийская дубрава императора Петра Великого» проходит с 2019 года. Каждую осень в Летнем саду происходит сбор желудей от дуба Петра Великого — памятника живой природы. История дубовой рощи в Летнем саду берет свое начало в 1708 году, когда в посадке деревьев принял участие сам Петр Великий.



Желуди проращиваются в Летнем саду в горшках в течение трех лет — этот возраст наиболее жизнеспособен и благоприятен для высадки в открытый грунт.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что акция по посадке императорских дубов состоялась в 4-м микрорайоне на территории Георгиевского парка города Елабуги. Здесь было высажено два саженца. Еще по саженцу дуба будут расти в усадьбе Дома-музея И.И. Шишкина и во дворе будущего Детского музейно-образовательного центра. Еще один дуб украсит Александровский парк.