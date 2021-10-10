В Елабуге впервые посадили желуди Петра I

Фото: пресс-служба Елабужского района РТ

В 4-м микрорайоне на территории Георгиевского парка города Елабуги состоялась символическая церемония высадки дубовых желудей, доставленных из Санкт-Петербурга. Высадка проводилась в рамках акции «Всероссийская дубрава императора Петра Великого». Елабуга принимает в ней участие впервые. Об этом ИА «Татар-информ» сообщили в пресс-службе муниципалитета.

Программа «Всероссийская дубрава императора Петра Великого» реализуется с 2019 года. Каждую осень в Летнем саду происходит сбор желудей от дуба Петра Великого — памятника живой природы. История дубовой рощи в Летнем саду берет свое начало в 1708 году, когда в посадке деревьев принял участие сам Петр Великий. Царь всегда заботился о восстановлении лесов. Природоохранительное законодательство Петра ставило своей целью улучшение, говоря современным языком, экологической обстановки. Сам Петр I, по обыкновению, во всех делах показывал подданным личный пример в посадке деревьев.

Современная идея акции состоит в том, чтобы все упавшие в Летнем саду желуди от петровского дуба-патриарха были бережно собраны, пророщены и высажены по всей территории России, образуя собой символическую дубраву.

Желуди проращиваются в Летнем саду в горшках в течение трех лет — этот возраст наиболее жизнеспособен и благоприятен для высадки в открытый грунт. Место высадки указывается на интерактивной карте и включается в общий реестр потомственных почетных саженцев. С 2012-го по 2020 год в рамках программы высажено 150 саженцев петровского дуба в 38 городах России и Европы.

Организатором акции в Елабуге выступил детский эколого-билогический центр.

«Знаковое мероприятие состоялось при участии учеников с 1-го и 11-й классы школы № 10 и их родителей. На территории Георгиевского парка, вторая очередь которого была благоустроена в этом году, высажено два саженца. Эта школа закреплена за этим парком, ученики и педагоги выходят туда на субботники. Теперь они будут следить за деревьями», — рассказали ИА «Татар-информ в пресс-службе.

Теперь в общей сложности в Елабуге будет расти пять императорских дубов.

«Чуть ранее сотрудники Елабужского государственного музея-заповедника высадили два саженца дуба — в усадьбе Дома-музея И.И. Шишкина и во дворе будущего Детского музейно-образовательного центра. Еще один дуб будет расти в Александровском парке. Теперь и в нашем городе есть частичка Петровской дубравы», — поделились в пресс-службе.