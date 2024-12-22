На телемарафоне «С Новым годом, семья!» выступила самая музыкальная семья России

Татарстанская многодетная семья Поповых – потомственные педагоги, завоевавшие статус самой музыкальной семьи России, стала первой гостьей 12-часового телемарафона «С Новым годом, семья!», который проходит сегодня в Татарстане.

Антон Попов – директор Зеленодольской детской музыкальной школы, его супруга Кристина – хормейстер народной вокальной студии «Коданс». Они пришли в студию с детьми – Стефаном, Серафимом, Ульяной, Арсением. Супруги Поповы познакомились в Альметьевском музыкальном училище.

Фото: скриншот трансляции

«Мы уже 21 год вместе. Ульяна учится в музыкальной школе, поет. Арсений учится в Москве, в институте культуры», - рассказала Кристина Попова.

Ее супруг Антон добавил, что впереди у семьи грандиозные планы – новый репертуар, социальные и благотворительные проекты. В заключение Поповы исполнили в студии песню.

Участники 12-часового телемарафона подводят итоги Года семьи, объявленный ранее Президентом России Владимиром Путиным. С 9 часов утра и до 21 часа вечера в прямом эфире в студии ТНВ побывают более 50 семей и 100 детей. В этот день зрители узнают интересные истории знакомства семейных пар. Также в прямом эфире пройдет Парад Дедов Морозов, конкурс «Народный Дед Мороз Татарстана». В конце дня будет объявлено имя народного волшебника. Его выберут зрители в социальной сети «ВКонтакте».