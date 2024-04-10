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На телебашне Нижнекамска зажжется праздничная иллюминация в честь Ураза-байрама
Сегодня в честь праздника Ураза-байрам на телебашне Нижнекамска зажжется праздничная иллюминация. Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе Нижнекамского района, на 196-метровой телевышке появится надпись «Ураза гаете мөбарәк булсын!» / «С праздником Ураза-байрам!».
Сегодня в Нижнекамске широко отмечают праздник. Так, сейчас мероприятия проходит в торговом центре «Рамус Молл».
Здесь организованы мастер-классы для детей и взрослых, халяль-ярмарка, выступление детей 25-го детского сада и Центра «Ихлас».
На утреннюю праздничную молитву нижнкамцы пришли с семьями. Центральная мечеть не смогла вместить всех желающих, поэтому молитва транслировалась и за пределы здания.
Фото: пресс-служба Нижнекамского района.
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