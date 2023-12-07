На телебашне Казани включат подсветку в честь годовщины Договора о Союзном государстве

Фото: © Владимир Васильев/«Татар-информ»

Завтра, 8 декабря, на телебашне в Казани включат специальную подсветку в честь 24-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России. Об этом передает пресс-служба Минцифры РТ.

«Телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. На фоне флагов появятся слова: „24 года Союзному государству“», — рассказали в ведомстве.

Увидеть иллюминацию можно будет с трех часов дня и до 11 часов вечера.

Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря в Москве. Для обеих стран этот документ символизирует нерушимость многовекового братства и исторического единства.

Ранее на встрече с белорусским послом в России Дмитрием Крутым Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал Беларусь одним из ведущих зарубежных партнеров республики.