Рубрики
©2023 ИА «Татар-информ»
Учредитель АО «Татмедиа»
Новости Татарстана и Казани
420066, г. Казань, ул. Декабристов, д. 2
+7 843 222 0 999
info@tatar-inform.ru
На телебашне Казани включат подсветку в честь годовщины Договора о Союзном государстве
Завтра, 8 декабря, на телебашне в Казани включат специальную подсветку в честь 24-й годовщины подписания Договора о создании Союзного государства Беларуси и России. Об этом передает пресс-служба Минцифры РТ.
«Телебашня окрасится цветами российского триколора и белорусского флага. На фоне флагов появятся слова: „24 года Союзному государству“», — рассказали в ведомстве.
Увидеть иллюминацию можно будет с трех часов дня и до 11 часов вечера.
Договор о создании Союзного государства был подписан 8 декабря в Москве. Для обеих стран этот документ символизирует нерушимость многовекового братства и исторического единства.
Ранее на встрече с белорусским послом в России Дмитрием Крутым Раис Татарстана Рустам Минниханов назвал Беларусь одним из ведущих зарубежных партнеров республики.
Следите за самым важным в Telegram-канале «Татар-информ. Главное», а также читайте нас в «Дзен»