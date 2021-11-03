На театральных подмостках Казани выступят кукольники из Кемерова

С 4 по 7 ноября на сцене Татарского Государственного театра кукол «Экият» с гастролями выступит коллектив театра кукол Кузбасса имени Аркадия Гайдара из Кемерова. Об этом рассказала пресс-служба казанского учреждения культуры.

Сибирские актеры представят на суд зрителей сразу три спектакля для семейного просмотра: «Заколдованный лес», «По щучьему велению» и «Золотой цыпленок». Выступления станут важной частью реализации соглашения между Татарстаном и Кемеровской областью о торгово-экономическом, научно-техническом, социальном и культурном сотрудничестве.

Напомним, в апреле текущего года театр «Экият» уже приезжал с гастролями в Кемерово. Казанские артисты подготовили подборку из трех самых интересных театрализованных постановок по мотивам известных произведений: «Три дочери» в переложении Аделя Хаирова, «Су анасы» («Водяная») Габдуллы Тукая в инсценировке Зиннура Хуснияра и «Цветик-семицветик» Валентина Катаева в инсценировке Бориса Вайнера. Также во время гастролей была организована встреча для труппы казанского театра и представителей татарской диаспоры Кемеровской области. Гастрольный обмен двух театров состоялся впервые.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что с 30 октября по 7 ноября театры, музеи, кинозалы и цирки Татарстана будут работать в штатном режиме.