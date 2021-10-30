Театры, музеи в локдаун: Как пройдет культурная жизнь Казани в «ковидные» каникулы

С 30 октября по 7 ноября в Татарстане объявлены нерабочие дни. Вынужденная мера связана с осложнившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой из-за Covid-19. Как ограничения повлияют на культурные события в жизни республики – в обзоре ИА «Татар-информ».

До 15 ноября культурные учреждения рады посетителям даже без QR-кода и могут наполнять залы и пространства на 50 процентов (не более 500 человек)

Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Согласно решению Кабинета министров РТ, ограничения коснулись зрелищно-развлекательных мероприятий (в том числе для детей), а также иных массовых мероприятий с участием граждан.

Ограничения в Татарстане продлятся до улучшения эпидобстановки. Об этом на пресс-конференции в ИА «Татар-информ» сообщила вице-премьер Татарстана Лейла Фазлеева. Это значит, что введенные ограничения будут действовать и после 7 ноября.

Что изменилось для культурной жизни Татарстана?

К счастью, под критерий «зрелищно-развлекательных мероприятий» не попадают культурные события республики. Театры, музеи, кинозалы и цирки продолжат работать с 30 октября по 7 ноября в штатном режиме.

Правда, и здесь не обошлось без дополнительных ограничений. С 15 ноября, для того, чтобы попасть в культурные пространства, гражданина обязуют предъявить QR-код, а также доказать его принадлежность.

С 15 ноября для того, чтобы попасть в культурные пространства, нужно предъявить QR-код, а также доказать его принадлежность Фото: © ИА «Татар-информ»

А пока культурные учреждения рады посетителям и могут наполнять залы и пространства на 50 процентов (не более 500 человек). Посмотреть спектакль или послушать концерт академической музыки можно без предъявления QR-кода.

Правда, в отдельных случаях до 15 ноября культурное учреждение может быть заполнено и на 70 процентов. Такой вариант возможен, если все сотрудники имеют сертификат вакцинации. В таком случае, сотрудники будут обязаны проверять наличие QR-кодов и у своих посетителей.

«Среди государственных учреждений культуры, в Татарстане пока таких прецедентов не было», - прокомментировали в пресс-службе Министерства культуры РТ.

Фестивальные дни в новых условиях

В татарстанской столице одними из первых в новых условиях будет работать Государственный симфонический оркестр РТ художественного руководителя и главного дирижера, народного артиста России и Татарстана Александра Сладковского.

Причем на нестабильное время пришлось открытие ХI Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia – проекта, приобретающего особую значимость в связи с 90-летним юбилеем выдающегося композитора современности.

На нестабильное время пришлось открытие ХI Международного фестиваля современной музыки имени Софии Губайдулиной Concordia Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

30 октября в исполнении ГСО РТ В ГБКЗ имени Сайдашева прозвучат произведения Софии Асгатовны - «Всадник на белом коне» для симфонического оркестра и органа, «Диалог: Я и Ты», концерт №3 для скрипки с оркестром (первое исполнение в Казани), «Гнев Божий» для симфонического оркестра (первое исполнение в Казани). Завершит концертную программу Симфония № 8 («Неоконченная») Франца Шуберта.

Как отметили в пресс-службе, количество проданных билетов на данный момент регулируется, а концерт-открытие будет проведен с 50 процентами наполняемости. Запущена рассылка с просьбой сдачи билетов лиц старше 60 лет, а также невакцинированной части публики.

Солистом в этот вечер станет лауреат многочисленных международных премий, Кавалер Ордена Искусств и литературы Вадим Репин (скрипка). За дирижерским пультом – создатель и руководитель ансамбля Hortus Musicus, дирижер оркестра Таллинской филармонии и Эстонского национального симфонического оркестра Андрес Мустонен.

Закрытие фестиваля Te salutant, Sofia, также посвященного юбилею Софии Губайдулиной, выпало на выходные дни. Тем не менее, этот факт не помешает проведению Гала-концерта лауреатов и победителей I Международного конкурса молодых композиторов имени Губайдулиной 31 октября в Колонном зале Казанской Ратуши.

В Колонном зале Казанской ратуши состоится гала-концерта лауреатов и победителей I Международного конкурса молодых композиторов имени Губайдулиной Фото: © Владимир Васильев / ИА «Татар-информ»

В этот день прозвучат произведения нового поколения композиторов, среди которых Мария Аникеева (Москва), Татьяна Жак (Санкт-Петербург), Юг Маркович (Сербия/Франция), Лилия Исхакова (Казань) и других.

Хедлайнером завершающей программы станет оркестр Центра современной музыки Софии Губайдулиной под управлением художественного руководителя – заслуженного артиста РТ Анны Гулишамбаровой.

Театральный марафон и танцевальный баттл

На время ковидных выходных выпало открытие гастрольного проекта «Поехали!» на театральной площадке MON.

Со 2 по 24 ноября свои театральные искания в Казани представят «театр post» (Санкт-Петербург), «Pro Art’s» (Калуга), ЦТМ (Нижний Новгород), временное объединение «Хронотоп» (Санкт-Петербург – Москва), театральная площадка MOÑ (Казань) с совместными проектами театральной лаборатории «Угол», «Театр.Акт» и творческого объединения «Алиф», театральная компания «Июльансамбль» (Москва).

«Проверять QR-коды наших зрителей мы начнем только с 15 ноября, а пока мы наполняем залы на 50 процентов», - отметили в пресс-службе театра.

Те же правила относятся и к репертуарной части театрального пространства MON.

С 5 по 7 ноября в Казани пройдет IV Фестиваль современного балета Stage Platforma (художественный руководитель проекта - Олег Ивенко) Фото: © Михаил Захаров / ИА «Татар-информ»

Одно из главных фестивальных событий в сфере современного танца также выпадает на выходные дни. С 5 по 7 ноября в Казани пройдет IV Фестиваль современного балета Stage Platforma (художественный руководитель проекта - Олег Ивенко).

Программу фестиваля составят концерты с участием танцовщиков из разных городов России и Европы, а также мастер-классы и лекции.

6 ноября на сцене Татарского академического государственного театра оперы и балета имени Джалиля состоится концерт «Ивенко и друзья». В программу концерта войдут па-де-де и адажио из классических балетов, а также номера в современной хореографии.

Концертная программа фестиваля современного балета пройдет на сцене театра оперы и балета имени Джалиля Фото: © Рамиль Гали / ИА «Татар-информ»

7 ноября там же пройдет заключительный концерт фестиваля с участием солистов Большого театра России, Мариинского театра, Театра балета Бориса Эйфмана (Санкт-Петербург), Государственного балета Берлина и Татарского театра оперы и балета.

Главный академический музыкальный театр Татарстана в объявленные выходные работает в штатном режиме.

Музеи и библиотеки доступны для всех

Ограничения не коснулись музейных пространств Республики: до 15 ноября татарстанцы смогут свободно посещать галереи и выставки. Согласно постановлению Кабинета министров РТ от 28.10.2021, наличие QR-кодов сотрудники музеев и галерей будут требовать с посетителей лишь с 15 ноября этого года.

Так, казанцы беспрепятственно смогут посетить Всероссийскую акцию «Ночь искусств – 2021» в Музее-заповеднике «Казанский Кремль», которая пройдет 4 ноября. Программа объединит в себе интерактивные экскурсии, квесты, викторины творческие занятия, мастер-классы. Мероприятия на локациях музея-заповедника. Мероприятия начнутся с 18.30 и продлятся до 22.00 часов. Участие в мероприятиях осуществляется по предварительной записи.

Национальный музей РТ представит 120 экспонатов из крупнейшей в стране коллекции лоскутных изделий Российского этнографического музея Фото: © Динар Фатыхов / ИА «Татар-информ»

С 1 ноября Национальный музей РТ откроет выставочный проект Российского этнографического музея (Санкт-Петербург), на котором будет представлено более 120 экспонатов из крупнейшей в стране коллекции лоскутных изделий народов России и сопредельных стран.

Этнический и географический диапазон предметов уникален: от Центральной России до Дальнего Востока, от Русского Севера до Средней Азии и Кавказа. Элементы костюма, предметы интерьера, детали упряжи, игрушки и многое другое.

3 ноября Галерея современного искусства ГМИИ РТ откроет выставку немецкого фотографа Артура Бауэра «Казань в феврале».

3 ноября Галерея современного искусства ГМИИ РТ откроет выставку немецкого фотографа Артура Бауэра «Казань в феврале» Фото: © Салават Камалетдинов / ИА «Татар-информ»

Артур Бауэр провел длительное фотонаблюдение в Казани, фиксируя многомерную повседневность татарстанской столицы. Впервые он провел свое творческое исследование в феврале 2018 года, а затем вернулся в Казань два года спустя. В последний свой визит он ежедневно фотографировал казанские улицы, осмысляя динамику изменений, произошедших в городе за его отсутствие.

В своих работах он запечатлел обстановку театров и музеев, мечетей и церквей, баров и рынков. Проект Бауэра «Казань в феврале» позволяет всмотреться в неприметные детали города, а также вспомнить, какой была жизнь до начала пандемии коронавирусной инфекции, полностью изменившей привычный уклад жизни горожан.

Библиотечные пространства также будут доступны в объявленные Президентом РФ выходные – читатели смогут свободно посещать библиотеки. Потребовать наличие QR-кода сотрудники библиотек смогу только с 15 ноября.