На татарстанской «Груше» в Менделеевске сыграют уличные музыканты

В Менделеевске 26 августа пройдет первый в истории города фестиваль гитарной музыки – аналог Грушинского фестиваля под Самарой, или, как его называют в народе, «Груши». Он станет финальной частью спортивной игры «Гонка героев». Откроет старты ВИА «Волга-Волга», а вот хедлайнерами вечера организаторы решили сделать уличные группы, которых можно увидеть с концертами на Баумана.

«Это первый фестиваль гитарной музыки. И мы хотим, чтобы он не пестрил именами супер-звезд, хотя и такие есть в афише. Но больше пригласили молодежь. Важно, чтобы фестиваль воспринимался как площадка для талантливой молодежи. Хотим поддержать тех, кто начинает свой музыкальный путь», — прокомментировал решение глава района Радмир Беляев.

Как рассказали «Татар-информу» в пресс-службе Менделеевского района, организаторы хотят создать атмосферу дружеской встречи. Формат фестиваля — песни у костра. Играть музыканты будут собственные композиции и самые популярные, классику русского рока, без которого не обходится ни один вечер с гитарой.

Кроме коллективов, которые обычно выступают на квартирниках и на Баумана, участие уже подтвердили и известные группы Казани. Группа «НаСВЕТ», постоянные гости фестивалей «Нашествие» и Грушинского, а также коллектив «Прогульщики», «LZD Boys», Тимур Валеев.

Как и на больших рок-фестивалях, гости смогут остановиться на ночевку в палаточном лагере, сегодня создаются все необходимые условия. Отдельная площадка будет для автодомов.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в «Гонке героев» примет участие бойцы спецоперации.