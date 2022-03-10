На татарстанцев, незаконно ловивших в Каме краснокнижную стерлядь, завели уголовное дело

По версии следствия, 22 февраля на реке Каме у деревни Соколка Мамадышского района не менее пяти местных жителей с помощью незаконно ловили краснокнижную стерлядь. Всего им удалось поймать 122 рыбы, ущерб составил более полумиллиона рублей.

Фото: СУ СКР по РТ

На месте преступления оперативники УЭБ и ПК МВД по РТ вместе со следователями изъяли 14 удочек, 10 багров и столько же ледорубов. Об этом сообщили в пресс-службе МВД по РТ.

Было возбуждено уголовное дело по статье за незаконную ловлю редких рыб, занесенных в Красную книгу. В данный момент устанавливаются все обстоятельства произошедшего, расследование дела продолжается, как сообщил старший помощник руководителя СУ СКР по РТ Андрей Шептицкий.

Фото: СУ СКР по РТ

Ранее «Татар-информ» сообщал о том, что полицейские задержали татарстанцев, которые незаконно ловили редкую рыбу в Каме.