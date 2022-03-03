Полицейские задержали татарстанцев, которые незаконно ловили редкую рыбу в Каме

Сотрудники УЭБ и ПК МВД по РТ с дислокацией в Нижнекамске задержали жителей Мамадышского района, которые на переправе через Каму незаконно ловили рыбу. Во время осмотра полицейские изъяли у мужчин 14 удочек, 10 багров и буров, один болотоход, а также 122 рыбы редкого вида.

Рыбу и средства ловли направили на экспертизу. Сейчас устанавливаются все лица, которые незаконно ловили рыбу на переправе, а также место дальнейшего сбыта этой рыбы. Об этом сообщается в пресс-службе МВД по РТ.