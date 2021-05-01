На Татарстан вновь обрушатся дожди и сильный ветер

Завтра, 2 мая, в Татарстане сохранится принесенная холодным атмосферным фронтом неустойчивая погода с дождями и сильным ветром. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой будет облачным с прояснениями. Ночью ожидаются дожди (вечером локально — сильные дожди, а в отдельных районах — и грозы). Днем местами небольшие дожди.

Будет дуть сильный юго-западный ветер, который затем сменит направление на северо-западное. В ночные часы его сила составит 9–14 м/с, местами порывы будут достигать 15–20 м/с (в Казани — не более 15 м/с), а вечером кое-где — и 24 м/с. В дневные часы ветер ослабнет до 5–10 м/с.

В темное время суток температура воздуха составит от 4 до 9 градусов тепла. В светлое — воздух прогреется до +11, +16 градусов, отмечают метеорологи.