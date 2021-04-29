На выходных в Татарстане ожидаются дожди, грозы и сильный ветер

На выходных холодный атмосферный фронт принесет в Татарстан дожди, грозы и сильный ветер. Это следует из прогноза, распространенного Гидрометцентром РТ.

Завтра, 30 апреля, республика окажется под влиянием гребня антициклона. Существенных осадков не ожидается, в небе — переменная облачность. Будет дуть умеренный южный и юго-западный ветер. В ночные часы температура воздуха понизится до +3, -2 градусов, днем потеплеет до +12, +17 градусов.

В ночь на субботу, 1 мая, погоду на территории региона будет определять теплый сектор северо-западного циклона. Температура воздуха составит от 5 до 10 градусов тепла, осадки маловероятны.

Однако, как отмечают синоптики, уже утром холодный атмосферный фронт подойдет к западным районам Татарстана и днем распространит свое влияние на всю республику. Возможны дожди, местами сильные, грозы, сильный ветер порывами до 15–20 м/с, локально — до 23 м/с. Воздух прогреется до +11, +16 градусов, а на востоке региона — и до +20.

В ночь на воскресенье, 2 мая, влияние холодного фронта сохранится. Вероятны дожди с грозами и сильным ветром порывами 15–20 м/с. В дневные часы с уходом фронта на восток и ростом атмосферного давления осадки прекратятся. Температура воздуха составит 3–8 градусов тепла в темное время суток и 10–15 градусов — в светлое.

В понедельник, 3 мая, республика вновь окажется в гребне антициклона. Ожидается умеренно теплая погода без существенных осадков. Ночью похолодает до +4, -1 градуса, днем потеплеет до 12–17 градусов выше нуля.

Согласно предварительным прогнозам метеорологов, во вторник, 4 мая, Татарстан вновь окажется во власти активных атмосферных фронтов, которые принесут дожди с грозами и усиления ветра. При этом ожидается существенное повышение температурного фона — до 19–24 градусов тепла в дневные часы.