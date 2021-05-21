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Ру Тат
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21 мая 2021  11:34

На Татарстан вновь надвигаются грозы с сильным ветром и градом

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Завтра, 22 мая, в Татарстане вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Местами в субботу на территории республики, включая Казань, вероятны грозы. Также будет дуть сильный ветер порывами до 15–20 м/с. В дневные часы локально возможен град, отмечают синоптики.

Помимо этого, согласно предварительным данным метеорологов, кое-где по региону пройдут дожди, утром и днем в отдельных районах — сильные.

Ранее ИА «Татар-информ» сообщало, что штормовой ветер принесет в Татарстан ослабление жары.

#град #предупреждение об ухудшении погодных условий #грозы с усилениями ветра
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