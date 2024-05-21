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Ильсур Хадиуллин: Число выпускников, уезжающих учиться в другие регионы РФ, снижается
Количество выпускников Татарстана, уезжающих учиться в другие регионы России, уменьшается. При этом число приезжающих на учебу в вузы республики растет. Об этом сообщил министр образования и науки РТ Ильсур Хадиуллин на брифинге в Кабинете Министров региона.
«За три года в целом не изменилось количество выпускников, которые поступают в региональные вузы на бюджет либо платно. Это 58% выпускников, или 8609 человек, сдававших ЕГЭ в 2023 году», — сказал глава Минобрнауки.
По словам Хадиуллина, в вузы других российских регионов в прошлом году поступили 19% выпускников Татарстана, или 2862 человека.
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