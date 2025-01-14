На Татарстан приходится 84% сделок по размещению исламских финансов

Татарстан лидирует среди четырех регионов – участников эксперимента по исламским (партнерским) финансам. Об этом «Татар-информу» сообщил председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

«Пока очевидна неравномерность развития партнерского финансирования среди регионов – участников эксперимента. Первенство за Татарстаном: из 29 участников эксперимента на территории республики работает 21, а зарегистрированы в республике 14. По объему сделок партнерского финансирования на Татарстан приходится 84% сделок по размещению средств и 66% сделок по привлечению средств», – поделился депутат.

Эксперимент стартовал в сентябре 2023 года в четырех регионах России: Татарстане, Дагестане, Чечне, Башкортостане. Планировалось, что будет продолжаться в течение двух лет. Однако поступило предложение о продлении режима до осени 2028 года.

Подробнее в материале – «Пятилетка вместо двух лет: зачем в России продлевают эксперимент по исламским финансам».