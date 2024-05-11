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Общество 11 мая 2024 06:32

В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +13 градусов

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В Татарстане ожидается небольшой дождь и до +13 градусов

В Татарстане сегодня ожидается облачная погода с прояснениями, утром и днем пройдет небольшой и умеренный дождь. Об этом сообщает пресс-служба Гидрометцентра РТ.

Днем температура воздуха поднимется до +8-13 градусов (ночью – от +1 до +6 градусов). Кроме того, утром и днем обещают сильный юго-западный ветер до 13 метров в секунду, местами порывы будут достигать 20 метров в секунду, локально до 23.

#прогноз погоды #ветер #дождь
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