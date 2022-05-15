На Татарстан обрушатся сильные дожди, грозы и град

Завтра, 16 мая, в Татарстане опять ожидается заметное ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

Небо над республикой останется облачным с прояснениями. И ночью, и днем на территории региона вероятны дожди, местами сильные. Утром и днем в отдельных районах, включая Казань, прогнозируются грозы, локально возможен град.

Будет дуть умеренный западный и юго-западный ветер, который в утренние и дневные часы иногда будет усиливаться порывами до 16–21 м/с (в том числе и в столице Татарстана), отмечают синоптики.

Температура воздуха по республике в ночные часы составит от 4–9 градусов тепла, в Казани — от +7 до +9. В светлое время суток воздух прогреется до 14–19 градусов тепла (в столице региона — до 16–18 градусов).

Ранее метеорологи предсказали, что следующая неделя в Татарстане начнется с теплых, но дождливых дней.