Следующая неделя в Татарстане начнется с теплых, но дождливых дней

Гидрометцентр РТ составил прогноз погоды на несколько дней. Согласно ему, в республике потеплеет, но дожди никуда не уйдут.

В пятницу, 13 мая, в республике ожидается гроза и сильный ветер до 20 м/с. Ночью температуры будут колебаться от +2°С до +7°С, днем – от +11°С до +16°С.

В субботу, 14 мая, сохранится неустойчивая погода. Также возможен дождь, местами ветер. Ночью столбики термометров покажут 5-10 градусов тепла, днем воздух прогреется до 15-20 градусов Цельсия.

Дожди и грозы пройдут в воскресенье, 15 мая. Синоптики также ожидают сильный ветер до 15-18 м/с. Ночные температуры ожидаются на уровне от +5°С до +10°С. Днем прогнозируется от +14°С до +19°С.

По предварительному прогнозу, следующая неделя начнется такой же погодой, как на уикенде: дождливая умеренно-теплая погода с дневными температурами от +15°С до +20°С.