Град и грозы: Гидрометцентр рассказал о погоде в Татарстане на этой неделе

Гидрометцентр Татарстана опубликовал прогноз погоды на эту неделю, согласно которому в республике будет преобладать жаркая погода с осадками.

Так, завтра регион будет располагаться вблизи активных атмосферных фронтов. Могут пройти кратковременные дожди, в отдельных регионах грозы с усилением ветра до 20 метров в секунду, локально град. Столбик термометра ночью будет показывать от +13 до +18 градусов, днем воздух прогреется до +31 градуса.

В среду такой температурный фон сохранится. Также днем и вечером возможны кратковременные дожди, в отдельных районах грозы (порывы ветра будут достигать до 22 метров в секунду), локально град.

В четверг ночью и утром Татарстан будет располагаться в зоне влияния атмосферного фронта. Метеоусловия сохранятся — синоптики также обещают кратковременные дожди, грозы и усиление ветра, град. Под влиянием передней части антициклона и ростом атмосферного давления днем небольшой дождь сохранится лишь местами в восточных районах республики. Со сменой воздушных потоков на северо-западные температурный фон понизится — столбик термометра не поднимется выше +25 градусов.

Согласно предварительному прогнозу Гидрометцентра, 18 июня под влиянием антициклона ожидается переменная облачность, почти без осадков. Днем столбик термометра поднимется до +24 градусов. В субботу местами пройдет небольшой дождь, а воздух прогреется до +28 градусов.