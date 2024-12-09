На Татарстан надвигаются сильные снегопады и метели с ухудшением видимости

Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Сегодня вечером и завтра в течение всего дня в Татарстане прогнозируется существенное ухудшение погодных условий под влиянием атмосферного фронта. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В частности, вечером понедельника, ночью и днем вторника местами на территории республики вероятен гололед, разыграются метели с ухудшением видимости менее 1000 метров, будет дуть сильный ветер с порывами до 16 м/с.

На дорогах региона при этом образуются снежные заносы, гололедица и накат. Кроме того, вечером 9 декабря и в ночь на 10 декабря в Татарстане будет идти сильный снег.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что по прогнозу метеоролога КФУ Тимура Аухадеева в начале этой недели республику укроет долгожданный снежный покров.