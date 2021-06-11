На Татарстан надвигаются грозы, сильный ветер и град

В Татарстане сегодня вечером, завтра ночью и днем вновь ожидается ухудшение погодных условий. Об этом предупреждает Гидрометцентр РТ.

В небе над республикой будет облачно с прояснениями. Местами пройдут кратковременные дожди, в отдельных районах (в Казани — в дневные часы) вероятны грозы. Локально возможен град.

Прогнозируется умеренный северо-восточный ветер, который со временем поменяет направление на юго-восточное. При грозах он станет усиливаться до 15–20 м/с, отмечают метеорологи.

В темное время суток температура воздуха составит от 12 до 17 градусов тепла. В светлое — воздух прогреется до +21, +26 градусов. Теплее всего будет на юге и юго-западе региона.

Как сообщало ранее ИА «Татар-информ», в ближайшие дни на территории республики сохранится теплая, но неустойчивая погода с дождями, грозами и градом. По предварительным данным синоптиков, температурный фон при этом немного повысится.