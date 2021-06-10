В День России в Татарстане ожидаются град и сильный ветер

В пятницу, а также на выходных в Татарстане ожидается ухудшение погоды — поднимется ветер, возможен град. Об этом сообщает Гидрометцентр РТ.

По данным синоптиков, 11–13 июня на территории республики ожидаются кратковременные дожди, грозы, днем — град. Порывы ветра могут достигать 15–20 м/с. В ночные часы температуры составят от 10 до 17 градусов, днем воздух прогреется до 21–27 градусов.

В понедельник и вторник ожидается повышение температур: ночью — до 13–18 градусов, днем — до 24–29 градусов. Дожди, грозы и сильный ветер местами сохранятся.