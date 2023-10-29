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Путин поздравил «дорогого друга» Эрдогана с 100-летием Турецкой Республики
За прошедшие сто лет Турция преодолела немало испытаний и добилась общепризнанных успехов во многих сферах. Об этом, поздравляя Президента республики Реджепа Тайипа Эрдогана, заявил российский лидер Владимир Путин.
В поздравительной телеграмме, приведенной пресс-службой Кремля, Путин назвал Эрдогана «дорогим другом» и отметил его вклад в развитие дружбы и добрососедства двух государств, реализацию совместных проектов.
«Хорошую отдачу дает сотрудничество на самых различных направлениях, планомерно реализуются крупные совместные проекты. Москва и Анкара успешно координируют усилия в решении важных вопросов региональной и глобальной повестки дня», — отметил глава государства.
В заключение Владимир Путин выразил надежду на дальнейшее укрепление российско-турецких связей, совместную работу по строительству более справедливого и демократического миропорядка.
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