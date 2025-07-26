«На СВО я был сапером, тут буду пилотом»: в Казани ветераны соревнуются в профмастерстве

Сегодня в Казани начались первые соревнования в рамках чемпионата «Абилимпикс» для бойцов и ветеранов СВО.

Участники, их сопровождающие и эксперты собрались в учебном комплексе Казанского вертолетного завода. Здесь пройдут основные состязания. В цехах оборудовали зоны для соревнований по разным компетенциям. В лаборатории учебного центра была оборудована кухня, для соревнующихся в компетенции «Поварское дело».

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«На СВО я был сапером, а здесь выбрал дисциплину «Оператор БПЛА». Мне самому интересно этим заниматься, возможно получится найти работу по этой специальности. К соревнованиям я готовился, изучал теорию, тренировался полетам в Лаишево, но успел налетать только 15 часов. Специалисты говорят, чтобы стать профессионалом, нужно отлетать хотя бы 60 часов. Такие чемпионаты очень нужны, чтобы не зачахнуть дома, лучше вот так выступать. Сейчас я очень заинтересован, даже если проиграю в этом году, отучусь, пойду на платные курсы и одержу победу в следующем чемпионате», – рассказал ветеран СВО, участник чемпионата «Абилимпикс» из Высокогорского района Республики Татарстан Рустам Танташев.

Всего на чемпионате представлено 15 компетенций: «Веб-разработка (программирование)», «Исполнительское мастерство (вокал)», «Оператор БПЛА», «Поварское дело», «Промышленная робототехника», «Резьба по дереву», «Ремонт и обслуживание автомобилей», «Сборка-разборка электронного оборудования», «Сварочные технологии», «Слесарное дело», «Столярное дело», «Токарные работы на станках с ЧПУ», «Фотограф», «Электромонтаж», «Массажист». У каждой компетенции отдельная зона. На месте дежурят несколько экспертов, которые следят за работой.

Фото: © Кирилл Гумиров / «Татар-информ»

«Соревнования по компетенции "Оператор БПЛА" пройдут в четыре этапа. Сначала участники сдают теорию, потом показывают навыки управления на симуляторе. Далее идет практическая часть: сначала пилот должен подойти к своему дрону, осмотреть на наличие повреждений, после аккуратно поднять его в воздух, чтобы убедиться в навыках пилота, может ли он вообще управлять этим дроном, а в конце прохождение трассы. По моей инициативе трассу будут собирать прямо перед полетом, чтобы участники не знали, чего ожидать», – рассказал главный эксперт компетенции «Оператор БПЛА» из Новосибирска, член федерации гонок дронов России Андрей Андреев.

Торжественная церемония открытия чемпионата состоялась вчера. Уже 29 июля состоится торжественная церемония закрытия. За это время, в соревнованиях по профессиональному мастерству примут участие 259 ветеранов и участников СВО. По итогам соревнований будут отобраны 75 победителей, которые выступят в финале Национального чемпионата «Абилимпикс» в октябре 2025 года.