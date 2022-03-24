На Свияге в Татарстане задержан браконьер из Чувашии

За ловлю рыбы запрещенными орудиями лова на реке Свияге в Татарстане в ходе рейда задержан браконьер из Чувашии. Об этом сообщает пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Во время совместного рейда сотрудников Госкомитета РТ по биоресурсам и линейного управления МВД РФ по РТ на реке Свияге в трех километрах от населенного пункта Бритвино задержан житель Республики Чувашия», — отметили в ведомстве.

Нарушитель использовал запрещенные орудия лова. Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела по статье 256 Уголовного кодекса РФ «Незаконная добыча водных биологических ресурсов».

Ранее «Татар-информ» сообщал, что за незаконную охоту на кабанов в Татарстане задержаны четверо браконьеров из Димитровграда. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составляет 420 тыс. рублей.