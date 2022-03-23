В Татарстане за охоту на кабанов задержаны браконьеры из Димитровграда

За незаконную охоту на кабанов в Татарстане задержаны четверо браконьеров из Димитровграда. Об этом сообщает сегодня пресс-служба Госкомитета РТ по биоресурсам.

«Госкомитет РТ по биоресурсам проводит активную работу по пресечению браконьерской деятельности. Так, в ходе надзорных мероприятий сотрудниками Госкомитета РТ по биоресурсам возле села Иске-Рязап на территории Спасского района была задержана группа лиц за незаконную охоту», - сказано в сообщении.

Четверо жителей Димитровграда незаконно добыли четырех кабанов. Ущерб, нанесенный охотничьим ресурсам, составляет 420 тыс. рублей. С места происшествия изъяты две автомашины, два снегохода, два прицепа, а также охотничьи ружья и тепловизор. В настоящее время решается вопрос о возбуждении уголовного дела.