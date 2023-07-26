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На строительство улично-дорожной сети в Усадах направят 946,1 млн рублей
На возведение улично-дорожной сети в одном из жилых комплексов, расположенных в селе Усады под Казанью, выделят более 946,1 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что дороги будут строиться на территории, ограниченной улицей Габдуллы Тукая, улицы Дорожная и Матюшинским трактом. Запланировано возведение семи улиц.
При строительстве предполагается учитывать будущую жилую застройку, дорожное покрытие на данный момент отсутствует. Помимо собственно дорог, должны быть возведены тротуары и велодорожки.
Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ, средства выделят из республиканского бюджета. Прием заявок завершится 2 августа, подрядчика выберут 4 августа. Исполнитель работ должен будет выполнить их к 9 апреля следующего, 2024 года.
Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане построят дорогу к жилой застройке рядом с Казанью за 738,4 млн рублей.
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