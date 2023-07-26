На строительство улично-дорожной сети в Усадах направят 946,1 млн рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На возведение улично-дорожной сети в одном из жилых комплексов, расположенных в селе Усады под Казанью, выделят более 946,1 млн рублей. Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Из документации к тендеру следует, что дороги будут строиться на территории, ограниченной улицей Габдуллы Тукая, улицы Дорожная и Матюшинским трактом. Запланировано возведение семи улиц.

При строительстве предполагается учитывать будущую жилую застройку, дорожное покрытие на данный момент отсутствует. Помимо собственно дорог, должны быть возведены тротуары и велодорожки.

Заказчиком выступает Главинвестстрой РТ, средства выделят из республиканского бюджета. Прием заявок завершится 2 августа, подрядчика выберут 4 августа. Исполнитель работ должен будет выполнить их к 9 апреля следующего, 2024 года.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что в Татарстане построят дорогу к жилой застройке рядом с Казанью за 738,4 млн рублей.