В Татарстане построят дорогу к жилой застройке рядом с Казанью за 738,4 млн рублей

На строительство дороги к жилой застройке Лаишевского района площадью 179 га выделили 738 млн 423 тыс. рублей. Завершить работы планируется в конце марта 2024 года, следует из документов, опубликованных накануне на сайте госзакупок.

Трасса будет примыкать к дороге Усады-Столбище, ее протяженность составит 5,2 км.

Прием заявок на электронный аукцион продлится до 1 августа. Исполнителю предстоит провести подготовительные, земляные работы, устройство дорожной одежды, переходов сетей и трубопроводов, искусственных сооружений.

Напомним, на строительство дорог в Татарстане в этом году направлено 250 млрд рублей. А без учета крупных проектов – таких, как трасса М12, – на республиканскую программу дорожных работ предусмотрено 67,6 млрд рублей, в том числе из федерального бюджета будет выделено свыше 14 млрд рублей, из регионального – более 53,8 млрд рублей.