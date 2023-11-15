На строительство тепловода №5 в Казани выделили еще 12,8 млн рублей

Фото: мэрия Казани

В Казани за 12,8 млн рублей проведут работы на участке строительства магистрального тепловода №5. Средства направят на строительно-монтажные работы на пусковом комплексе №2, этап №5, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

В документах сообщается, что участок строится для нужд инженерного центра «Энергопрогресс». Заказчиком работ и владельцем объекта выступает филиал АО «Татэнерго» — Казанские тепловые сети.

Средства пойдут на строительно-монтажные работы, строительство временных зданий и сооружений, пусконаладочные работы и перевозку рабочих. Исполнитель должен выполнить работы до 30 мая 2024 года.

Помимо прочего, кандидат должен владеть не менее чем двумя автокранами грузоподъемностью более 15 тонн, экскаваторами и самосвалами.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство этапа № 2.2 тепловода обошлось в более 413 млн рублей.