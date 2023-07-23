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На строительство тепловода №5 в Казани направят почти 414 млн рублей
На этап №2.2 строительства 2-го пускового комплекса магистрального тепловода №5 в столице Татарстана планируется потратить более 413,6 млн рублей. Соответствующая информация размещена на портале госзакупок.
Из документации к тендеру следует, что протяженность теплотрассы, которая пройдет по улице Аделя Кутуя, чуть превысит 900 метров. Стоимость необходимых материалов оценивается в 247,3 млн рублей.
Подрядчик должен будет уложить стальные трубы с теплоизоляцией (частично — в железобетонном канале, частично — в стальных гильзах) и засыпать их песком. Кроме того, от него потребуется утилизировать мусор, а также заново благоустроить и озеленить территорию (в том числе высадить вместо кленов, карагачей и тополей липы, березы и карагачи).
Заказчиком выступает АО «Татэнерго». Подача заявок продлится до 7 августа. Итоги аукциона подведут 21 августа. Исполнитель окажется обязан завершить работы к 10 ноября текущего года.
Магистральный тепловод №5 будет вести от Казанской ТЭЦ-1 к котельной «Горки». Его проложат по улицам Аделя Кутуя, Даурская, Рихарда Зорге, Карбышева, Курчатова, Комарова и Оренбургскому тракту до улицы Техническая. Расчетный срок службы тепловода равняется 30 годам.
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