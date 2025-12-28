На строительство первого участка новой линии казанского метро выделят еще 1,5 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.

Новая линия должна соединить пять районов столицы Татарстана – Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.

Проект включает в себя комплекс строительно-монтажных работ. Планируется возведение перегонных тоннелей между станциями «Фучика» и «10-й микрорайон» длиной около 20 метров, а также между «100-летие ТАССР» и «10-й микрорайон» протяженностью около 26 метров.

На станции «Академика Сахарова» предусмотрено обустройство вентиляции и систем пожарной безопасности в вестибюле и тоннелях. Также будут укреплены грунты под существующими тоннелями и проведено обслуживание инженерных систем.

Отдельно планируется строительство котлованов на станциях «10-й микрорайон» и «Фучика».

Ранее Минстрой Татарстана сообщил о 46% готовности первого участка новой линии казанского метро.