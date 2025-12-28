На строительство первого участка новой линии казанского метро выделят еще 1,5 млрд рублей
На строительство первого участка новой линии казанского метро выделят еще 1,5 млрд рублей. Соответствующий тендер опубликован на портале госзакупок.
Новая линия должна соединить пять районов столицы Татарстана – Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.
Проект включает в себя комплекс строительно-монтажных работ. Планируется возведение перегонных тоннелей между станциями «Фучика» и «10-й микрорайон» длиной около 20 метров, а также между «100-летие ТАССР» и «10-й микрорайон» протяженностью около 26 метров.
На станции «Академика Сахарова» предусмотрено обустройство вентиляции и систем пожарной безопасности в вестибюле и тоннелях. Также будут укреплены грунты под существующими тоннелями и проведено обслуживание инженерных систем.
Отдельно планируется строительство котлованов на станциях «10-й микрорайон» и «Фучика».
Ранее Минстрой Татарстана сообщил о 46% готовности первого участка новой линии казанского метро.