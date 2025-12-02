news_header_top
Общество 2 декабря 2025 09:04

Минстрой РТ сообщил о 46% готовности первого участка новой линии казанского метро

Фото: пресс-служба Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ

Работы на первом участке второй линии Казанского метрополитена продолжаются: по данным Министерства строительства, архитектуры и ЖКХ РТ, объект готов на 46%.

Новая линия должна соединить пять районов столицы Татарстана – Приволжский, Советский, Ново-Савиновский, Московский и Кировский.

Первый отрезок протяженностью 5,37 км включает четыре станции: «100-летия ТАССР», «Академическая», «Зилант» и «Тулпар». На всех объектах ведутся активные строительно-монтажные работы.

На станции «Тулпар» продолжается устройство гидроизоляции, монтаж железобетонных конструкций вентиляционных киосков, прокладка кабельных систем, а также отделка внутренних помещений и установка вентиляции.

На станции «Зилант» рабочие возводят железобетонные конструкции и выполняют кирпичную кладку.

На станции «Академическая» ведется гидроизоляция, монтаж основных железобетонных конструкций, кладка стен, частичная обратная засыпка сооружений и другие виды работ.

На станции «100-летие ТАССР» началось строительство чернового лотка, установка ключевых железобетонных конструкций и гидроизоляция.

Между станциями уже смонтированы перегонные тоннели. Кроме того, продолжается сооружение соединительной ветки от станции «Дубравная» до «100-летие ТАССР».

#строительство метро #Минстрой рт #казанское метро
