На строительство первого этапа трассы в обход Нижнекамска и Челнов направят 6 млрд рублей

На строительство первого этапа трассы М7 «Волга» на участке обхода Нижнекамска и Набережных Челнов из федерального бюджета направят почти 6 млрд рублей, соответствующий тендер опубликован на сайте госзакупок.

Работы по строительству дороги запланированы до конца октября 2025 года. При этом финансирование будет вестись поэтапно: в 2022 выделят 11,6 млн рублей, в 2023 – 621 млн рублей. Больше всего средств направят в 2024 году – 4,5 млрд рублей, а оставшаяся сумма – в 760 млн рублей планируется на 2025 год.

Заказчиком проекта выступает Росавтодор, который определит подрядчика 8 сентября этого года. Отметим, что на строительство второго этапа обхода Нижнекамска и Челнов из федерального бюджета выделили 18,5 млрд рублей, а на третий этап – более 20 млрд рублей. Подрядчиками на втором и третьем этапах выбрали «Самартрансстрой» и «Алексеевскдорстрой».

Ранее сообщалось, что ключевым объектом первого этапа обхода станет мост через Каму протяженностью 1,3 километра, который будет возведен возле села Котловка. Его строительство планируется начать уже в этом году.