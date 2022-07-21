Первый асфальт уложен: обход Нижнекамска и Челнов строят с опережением графика

Укладка финишного покрытия началась на некоторых участках строительства скоростной автотрассы М12 в Татарстане. О том, какие мощности задействованы для возведения транспортной артерии Москва – Казань – Екатеринбург, – в репортаже «Татар-информа».

Укладка финишного покрытия началась на некоторых участках строительства скоростной автотрассы М12 в Татарстане Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На втором этапе обхода Нижнекамска и Челнов начали укладывать асфальт

Начальник «Волго-Вятскуправтодора» Илдар Мингазов сообщил, что на втором этапе строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов от трассы М7 дорожники приступили к финишным работам.

«Началась укладка первого слоя асфальтобетона на участке строительства обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, который входит в скоростной маршрут Москва – Казань – Екатеринбург. Верхний слой основания укладывается толщиной 11 сантиметров. Всего будет три слоя асфальтобетона общей толщиной 23 сантиметра, что обеспечит прочность дорожного покрытия», – сказал спикер.

Мингазов отметил, что до конца дорожно-строительного сезона на обходе планируется уложить два слоя асфальтобетона на протяжении 10 километров. Для этого потребуется выпустить 118 тыс. тонн асфальтобетонной смеси на заводе.

Асфальтобетонный завод, где производят смесь, смонтирован на площадке строительного городка возле села Шингальчи Нижнекамского района. По словам руководителя управления, шестифракционный завод может выпускать до 240 тонн асфальтобетонной смеси в час. «Для этого все материалы имеются. В лаборатории, расположенной на территории строительного городка, отрабатывается качество материалов, которые завозятся на объект, начиная от грунта и заканчивая битумными вяжущими. Оцениваются необходимые параметры», – подчеркнул он.

«Основные работы ведутся на втором этапе. 11 декабря был заключен государственный контракт с ОАО "Алексеевскдорстрой" на строительство второго этапа, протяженностью 23,7 километра. К строительно-монтажным работам приступили 15 января. На данном отрезке на 50% выполнены работы по устройству земляного полотна. В целом работы ведутся с опережением графика», – добавил Мингазов.

На участке также строятся мосты протяженностью от 42 до 308 метров и два путепровода. Мостовые сооружения появятся через реки Аланка, Клятлинка, Авлашка, Аштылга, ручей Васильев и другие. В настоящее время ведутся работы по возведению их опор.

Всего на втором этапе предстоит построить четырехполосную автомобильную дорогу категории 1Б, восемь мостов, два путепровода и две транспортные развязки. Стоимость работ оценивается в 18 млрд 547 млн рублей.

Асфальтобетонный завод, где производят смесь, смонтирован на площадке строительного городка возле села Шингальчи Нижнекамского района Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Строительство моста через Каму начнут в этом году

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов разделено на три этапа, напомнил Мингазов. «Все этапы получили положительное заключение Главгосэкспертизы России. На третьем этапе тоже приступили к работам, его протяженность больше – 33,5 километра. Здесь проводятся работы по снятию растительного слоя, сносу зеленых насаждений, ведется заготовка инертных материалов», – рассказал он.

На этом этапе предусмотрено строительство четырехполосной автомобильной дороги, моста, трех путепроводов и двух транспортных развязок. Сейчас на двух этапах задействованы 338 человек и 377 единиц техники. Дорожники работают круглосуточно.

Ключевым объектом первого этапа обхода станет мост через Каму протяженностью 1,3 километра, который будет возведен возле села Котловка. По словам Мингазова, его строительство планируется начать уже в этом году.

«Объявлен конкурс. Общая стоимость мостового перехода составляет примерно 23 млрд рублей. Ждем заключения контракта. Если в августе заключим контракт, то подготовительные работы можно будет начать в августе-сентябре», – заявил руководитель организации.

Длина русловой части моста составит 792 метра, высота русловых опор – 50 метров. «Мост будет балочным. Металлические конструкции моста планируется приобрести на Зеленодольском заводе имени Горького, – отметил Мингазов. – Много было обсуждений по строительству моста. Первоначальный вариант прохождения трассы – через Соколку. Но он был очень дорогим и капиталоемким. Этот маршрут не устроил потому, что стоил почти на 40 млрд рублей дороже, чем тот, который прошел экспертизу».

Общая протяженность обхода Нижнекамска и Набережных Челнов составит более 81 км. Ввести объект в эксплуатацию планируется до конца 2024 года. На протяжении трех этапов обхода построят четырехполосную автодорогу, 10 мостов, шесть транспортных развязок, 11 путепроводов и три пересечения в разных уровнях.

«Для безопасности движения на транспортных развязках установят электроосвещение, для исключения выездов на встречную полосу, транспортные потоки разделят металлическим двухсторонним барьерным ограждением. Кроме того, мы предусмотрели около четырех площадок для создания многофункциональных комплексов дорожного сервиса, чтобы автомобилисты могли остановиться для отдыха, заправиться», – подчеркнул спикер.

Илдар Мингазов: «Все этапы получили положительное заключение Главгосэкспертизы России» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Собственникам земельных участков выплатят компенсации

Первый этап обхода проходит через Елабужский и Нижнекамский районы. По словам начальника «Волго-Вятскуправтодора», из-за строительства дороги под изъятие или частичное изъятие попадает 87 земельных участков различного назначения, в том числе 57 участков муниципальной собственности.

«Среди них четыре участка с хозяйственными строениями, 10 участков с жилыми домами. Я понимаю беспокойство жителей. Да, какие-то дома будут сноситься, но у нас заложены компенсационные выплаты, мы это предусмотрели. Все компенсации будут выплачены по рыночной стоимости и возмещены убытки в пределах оценки. Старались минимизировать потери, максимально не задеть населенные пункты. Невозможно в воздухе построить дорогу, приходится какие-то строения убирать. Но мы будем учитывать интересы жителей», – подчеркнул Мингазов.

Он добавил, что дорога заденет небольшую часть территории Корабельной рощи в Нижнекамске, но для компенсации планируется высадить в 15 раз больше деревьев таких же видов. «Мы туда выезжали. На самом деле, там много больных деревьев, их надо лечить, вырубать, чтобы другие деревья не пострадали. Есть сваленные деревья», – уточнил спикер.

По мнению Мингазова, нижнекамцы больше выиграют от строительства дороги, поскольку транспортный коридор даст дополнительный импульс развитию муниципалитета.

«Эта дорога важна для промышленного кластера. Это интенсивный коридор, который будет работать на экономику Нижнекамска и Татарстана в целом. Кроме того, после облета участков строительства Президентом Татарстана и руководителем Росавтодора решено учесть для муниципалитета заезд – выезд с проспекта Мира, чтобы было удобно добираться до Казани. Речь идет о примыкании к М7 от проспекта Мира», – заявил он.

Из-за строительства дороги под изъятие или частичное изъятие попадает 87 земельных участков различного назначения Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Реконструкция М7 от Набережных Челнов до Башкортостана пройдет в пять этапов

Илдар Мингазов рассказал, что на участке трассы М7 от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном, который тоже войдет в скоростной маршрут Казань – Екатеринбург, проведут реконструкцию.

«Реконструкция участка автодороги общей протяженностью более 98 километров пройдет в пять этапов. Предполагаем, что стоимость работ составит около 90 млрд рублей, – заметил он. – Надеемся, что в августе начнем подготовку к контрактации этих объектов. И в сентябре-октябре уже будем иметь контракты на участки от Челнов до границы Башкортостана».

Руководитель управления уточнил, что по участку с 1061+100 до 1068+200 км получено положительное заключение экспертизы. Контракт на строительно-монтажные работы планируется заключить в конце августа.

Кроме того, на участке от 861 до 987 км, от Шали до начала обхода Нижнекамска и Набережных Челнов, будет построено 22 надземных пешеходных перехода. Предполагается, что контракт на строительно-монтажные работы также будет заключен в конце августа.

В пешеходных переходах установят лифты для людей с ограниченными возможностями здоровья. На всем пути следования пешеходов будут полиуретановые тактильно-контрастные и тактильно-рельефные наземные указатели. Помимо этого, планируется обустроить остановки общественного транспорта.

Мингазов добавил, что на данный момент капитально ремонтируется участок трассы М7 с 1155 по 1161 км протяженностью 5,5 километра. «Здесь автомобильная дорога будет доведена до четырех полос движения. Этот участок проходит не по реконструкции, а по капремонту, но мы его учитываем, потому что он тоже войдет в скоростной коридор. Планируем ввести его уже в этом году», – подчеркнул он.

В Татарстане протяженность скоростного транспортного маршрута Казань – Екатеринбург составит около 305 километров Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Обход спроектирован с помощью технологий информационного моделирования

Скоростной маршрут Казань – Екатеринбург строится по поручению Президента России Владимира Путина. Он станет продолжением трассы М12.

В Татарстане транспортный коридор начнется в Пестречинском районе, в месте примыкания автомагистрали М12 к автодороге М7, по которой пройдет до поворота на Костенеево. «Этот участок автодороги категории 1Б соответствует требованиям скоростного маршрута. Для обеспечения безопасности на отрезке с 861 до 987 км протяженностью 126 километров планируется строительство 22 пешеходных переходов в разных уровнях», – отметил Мингазов.

Далее маршрут пройдет по новому направлению трассы М7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов. Обход этих городов проляжет от 987-го километра в районе села Костенеево дороги М7 до поселка Сосновый Бор на 1069-м километре. В районе этого поселка транспортный коридор вновь вольется в существующую М7 и пройдет до границы Татарстана с Башкортостаном. «Этот участок с 1070 до 1166 км протяженностью 98 километров нужно будет довести до параметров первой категории», – подчеркнул спикер.

Он заметил, что новое направление трассы М7 в обход Нижнекамска и Набережных Челнов спроектировано с помощью технологий информационного моделирования. «Мы реализуем пилотный проект по применению технологий информационного моделирования. Внедрение таких технологий на объектах дорожного хозяйства позволяет всем участникам процессов от проектирования до эксплуатации использовать актуальные исходные данные по объекту, всегда иметь доступ к принятым проектным решениям и выполненным строительно-монтажным работам», – пояснил руководитель управления.

В Татарстане протяженность скоростного транспортного маршрута Казань – Екатеринбург составит около 305 километров. «Общая стоимость инвестиций – около 170 млрд рублей», – резюмировал Мингазов.