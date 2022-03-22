На строительство обхода Нижнекамска выделено дополнительное финансирование из бюджета РФ

На строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов на автодороге М7 «Волга» выделено дополнительное финансирование из федерального бюджета, сообщает пресс-служба Росавтодора.

«На строительство и реконструкцию дорог, а также объектов дорожной инфраструктуры из федерального бюджета в 2022–2024 годах субъектам РФ дополнительно направят свыше 163 млрд рублей. Соответствующее распоряжение подписано Председателем Правительства РФ Михаилом Мишустиным», — говорится в сообщении.

Дополнительное финансирование позволит обновить и построить 757 километров федеральных и 292 километра региональных дорог. В частности, средства выделят на реализацию госпрограммы «Развитие транспортной системы», нацпроекта «Безопасные качественные дороги», а также федерального проекта «Строительство автомобильных дорог международного транспортного коридора Европа — Западный Китай».

«Большое внимание будет уделено развитию сети автомобильных дорог общего пользования федерального значения. В рамках оказания поддержки субъектам планируется обеспечить реализацию крупных социально значимых проектов», — отметили в пресс-службе.

Строительство обхода Нижнекамска и Набережных Челнов позволит обеспечить перенаправление транзитного транспорта, следующего из западных регионов России через Казань по трассе М7 в сторону Нижнекамска, Заинска, Набережных Челнов и далее по направлению Уфы, минуя загруженный автотранспортом проезд по плотине Нижнекамской ГЭС.

Ранее «Татар-информ» сообщал, что на развитие транспортной инфраструктуры Татарстан дополнительно получит 15,6 млрд рублей.

Национальные проекты реализуются в России начиная с 2019 года по инициативе Президента РФ Владимира Путина.