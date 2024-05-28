На строительство общежития для студентов КГАУ направят еще 156 млн рублей

Строительный кран

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

На строительство нового общежития для студентов Казанского государственного аграрного университета дополнительно выделят свыше 156,2 млн рублей. Соответствующая информация появилась на портале госзакупок.

Контракт на проведение первого этапа работ по возведению общежития стоимостью более 154,6 млн рублей был заключен в июле прошлого, 2023 года. Исполнителем оказалось определено казанское ООО «Рам-Строй», оно должно было завершить работы к 9 декабря 2023-го.

Проект строительства 16-этажного здания общей площадью 15 890 кв. метров на участке площадью 20 601 кв. метр разработало ООО «МостафПроектСтрой» из столицы Татарстана.

Из документации к тендеру на второй этап строительства следует, что теперь подрядчику предстоит возвести бетонные перекрытия и отштукатурить стены, а также установить стеклянные витражи.

Заказчиком, как и прежде, выступает сам Казанский аграрный университет. Прием заявок завершится 3 июня, исполнителя определят 4 июня. Подрядчик должен будет сразу же приступить к работам и завершить их к 9 декабря текущего, 2024 года.