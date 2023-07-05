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Общество 5 июля 2023 08:10

На строительство мегашколы в Челнах направят еще 224 млн рублей

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На строительство мегашколы в Челнах направят еще 224 млн рублей
Фото: nabchelny.ru

На строительство мегашколы на 1501 место в жилом комплексе «Притяжение» Набережных Челнов (находящемся в районе Орловского поля) дополнительно направят более 224,1 млн рублей. Соответствующий тендер размещен на портале госзакупок.

Из технической документации следует, что на дорожное покрытие предполагается потратить свыше 55,7 млн рублей, на вертикальную планировку здания — более 53,8 млн, а на установку слаботочных систем — около 50,3 млн.

Кроме того, траты на видеонаблюдение составят свыше 17,8 млн рублей, на охранную сигнализацию — более 5,1 млн, а на мероприятия по обеспечению доступности маломобильных групп населения — почти 4 млн.

При этом в начале текущего года за основу проектной документации по строительству мегашколы в ЖК «Притяжение» была взята документация по школе в 69-м комплексе Челнов, возведенной ранее. Итоговая сумма была получена в результате пересчета сметы 2021 года (тогда траты на аналогичные расходы равнялись примерно 190,2 млн рублей).

Заказчиком выступает Главное инвестиционно-строительное управление РТ. Подача заявок завершится 12 июля, итоги аукциона подведут 14 июля. Подрядчик должен будет выполнить работы к 12 декабря текущего года.

#Строительство #строительство школы #Набережные Челны #госзакупки
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