На строительство дорог по новому нацпроекту в Татарстане направят 7 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

В наступившем 2025 году на приведение в нормативное состояние автомобильных дорог и мостов в рамках национального проекта «Инфраструктура для жизни» в Татарстане направят 7 млрд рублей из федерального бюджета. Об этом сообщает пресс-служба Миндортранса РТ.

За счет дорожно-строительных мероприятий в республике необходимо поддерживать в нормативном состоянии не менее 85% автомобильных дорог агломераций и региональных дорог, входящих в опорную сеть России. В качестве национальной цели к 2030 году также определено приведение в нормативное состояние 60% региональных дорог. При этом в 2025 году необходимо, чтобы в РТ в нормативном состоянии находились минимум 52,2% этих дорог.

Кроме того, по национальному проекту будут реализовываться мероприятия по развитию интеллектуальных транспортных систем (ИТС). В 2025 году модернизация светофоров адаптивной системой управления, предполагающая развитие подсистемы мониторинга параметров транспортного потока и видеонаблюдения, будет производиться в Казани и Набережных Челнах. На эти цели дополнительно перечислят 97 млн рублей из федерального бюджета.

Новый национальный проект «Инфраструктура для жизни» разработан в соответствии с указом Президента РФ Владимира Путина от 7 мая 2024 года №309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года». В состав нового нацпроекта вошли такие федеральные проекты, как «Региональная и местная дорожная сеть», «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» и «Безопасность дорожного движения».

С начала 2025 года в России стартовали новые национальные проекты, которые касаются практически всех сфер — от экономики до экологии. В этом году в Татарстане будут реализованы 11 из них: «Семья», «Молодежь и дети», «Продолжительная и активная жизнь», «Инфраструктура для жизни», «Экологическое благополучие», «Кадры», «Эффективная и конкурентная экономика», «Технологическое обеспечение продовольственной безопасности», «Туризм и гостеприимство», «Экономика данных и цифровая трансформация государства» и «Беспилотные авиационные системы». На связанные с ними мероприятия будет направлено 44,2 млрд рублей.