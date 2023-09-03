На строительство Центра бадминтона в Алексеевском районе выделили еще 149 млн рублей

Власти Татарстана выделили еще 149 млн рублей на возведение Центра бадминтона в селе Лебяжье Алексеевского района. Средства направляют из республиканского бюджета, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Из проекта госконтракта следует, что подрядчик должен выполнить строительно-монтажные и прочие виды работ, включая установку оборудования, до 1 декабря текущего года. Комплекс включает работы по проведению сетей канализации, электро- и водоснабжения, отопления, кондиционирования и другие.

Напомним, что на выполнение общестроительных работ на объекте было выделено 100 млн рублей.

Центр бадминтона будет представлять собой прямоугольное здание общей площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров. Внутри оно будет поделено на административную и спортивные зоны.

