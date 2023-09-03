news_header_top_970_100
Руc Тат
news_header_bot_970_100
news_top_970_100
Экономика 3 сентября 2023 07:30

На строительство Центра бадминтона в Алексеевском районе выделили еще 149 млн рублей

Скопировать ссылку

Власти Татарстана выделили еще 149 млн рублей на возведение Центра бадминтона в селе Лебяжье Алексеевского района. Средства направляют из республиканского бюджета, следует из тендера, размещенного на портале госзакупок.

Из проекта госконтракта следует, что подрядчик должен выполнить строительно-монтажные и прочие виды работ, включая установку оборудования, до 1 декабря текущего года. Комплекс включает работы по проведению сетей канализации, электро- и водоснабжения, отопления, кондиционирования и другие.

Напомним, что на выполнение общестроительных работ на объекте было выделено 100 млн рублей.
Центр бадминтона будет представлять собой прямоугольное здание общей площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров. Внутри оно будет поделено на административную и спортивные зоны.

#бадминтон #Алексеевский район
autoscroll_news_right_240_400_1
autoscroll_news_right_240_400_2
news_bot_970_100

Главное