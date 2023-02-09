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Экономика
9 февраля 2023  11:30
Александр Хевронин

На строительство центра бадминтона в Алексеевском районе направят 100 млн рублей

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В селе Лебяжье в Алексеевском районе будет простроен центр бадминтона, на эти цели из бюджета Татарстана направят 100 млн рублей, следует из тендера с сайта госзакупок.

В техническом задании говорится, что центр будет представлять собой прямоугольное здание общей площадью почти 1,5 тыс. квадратных метров. Внутри центр будет поделен на административную и спортивные зоны.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана. Он определит подрядчика 17 февраля этого года. Центр бадминтона должен быть готов не позднее начала декабря 2023 года.

#бадминтон #Алексеевский район #госзакупки
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