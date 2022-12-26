news_header_top_970_100
Ру Тат
news_header_bot_970_100
Политика
26 декабря 2022  08:06

На стороне ВСУ воюют наемники из более 30 стран, подсчитала Народная милиция ЛНР

news_top_970_100

Разведка Народной милиции ЛНР установила, что в составе Вооруженных сил Украины находятся наемники из более чем 30 стран. Такие данные специалисты приводят на основе языкового анализа данных радиоперехвата, сообщает офицер НМ Луганской народной республики Андрей Марочко. 

«Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь. За истекающий месяц в ходе анализа выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья в ВСУ», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, что 24 декабря Минобороны России сообщило об уничтожении сводной группы иностранных наемников в ДНР.

#ЛНР #наемники
news_right_column_1_240_400
news_right_column_2_240_400
news_bot_970_100
Главное