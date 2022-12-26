На стороне ВСУ воюют наемники из более 30 стран, подсчитала Народная милиция ЛНР

Разведка Народной милиции ЛНР установила, что в составе Вооруженных сил Украины находятся наемники из более чем 30 стран. Такие данные специалисты приводят на основе языкового анализа данных радиоперехвата, сообщает офицер НМ Луганской народной республики Андрей Марочко.

«Больше всего зафиксировано переговоров на английском языке с различными диалектами. Присутствует также немецкая, французская, итальянская и польская речь. За истекающий месяц в ходе анализа выявлено присутствие наемников из более чем 30 стран дальнего и ближнего зарубежья в ВСУ», — рассказал он в беседе с ТАСС.

Напомним, что 24 декабря Минобороны России сообщило об уничтожении сводной группы иностранных наемников в ДНР.