Минобороны заявило об уничтожении сводной группы иностранных наемников в ДНР

Российские военные на Донецком направлении по ходу наступательных действий смогли ликвидировать сводную тактическую группу иностранных наемников, заявил официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков. Также, по его данным, ВС РФ поразили подразделения10-й горно-штурмовой бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) в районе Раздоловки в Донецкой народной республике.

«Нанесено поражение подразделениям 10-й горно-штурмовой бригады ВСУ в районе населенного пункта Раздоловка. Потери противника за сутки на данном направлении составили до 60 украинских военнослужащих и наемников, четыре бронетранспортера и три пикапа», — сказал Конашенков.

Также в военном ведомстве сообщили о потерях ВСУ на других направлениях. В частности, на Краснолиманском направлении погибли более 40 украинских военных, а Купянском направлении – до 50 служащих ВСУ. Помимо этого, российские ракетные войска и артиллерия поразили пункт управления и склад вооружения украинских военных в Запорожской области.

Напомним, военную спецоперацию Россия проводит с 24 февраля – в этот день о ее начале в обращении к жителям страны объявил Президент Владимир Путин.