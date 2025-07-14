Стену дома в Казани украсит мурал с портретами юнармейца и участника Сталинградской битвы

В одном из многоквартирных домов на улице Толстого в Казани появится мурал с портретами ветерана Великой Отечественной войны Александра Шахназарова и юнармейца Софии Соколовой. Работу над изображением почти завершили – официальное открытие мурала состоится 23 июля, сообщила «Татар-информу» начальник казанского штаба «Юнармии» Олеся Нестерова.

«Изображение размещается в рамках проекта движения „Юнармия” „Граффити.Защитник”, участие в нем принимают 15 регионов страны. На стенах домов изображаются участники Великой Отечественной войны и специальной военной операции. Для этого мурала был выбран ветеран Великой Отечественной войны Александр Шахназаров – он был последним участником Сталинградской битвы из Казани», – рассказала Олеся Нестерова.

Фото: Карина Гарафетдинова

Александр Рубенович родился в Астрахани в 1927 году. Когда началась война, ему было 13 лет. В этом юном возрасте он участвовал в строительстве оборонительных сооружений, в 14 лет поступил учиться в речной техникум и одновременно копал окопы и противотанковые рвы, строил железную дорогу.

На фронт Александр Шахназаров попал в 1942 году, когда пароход, на котором он проходил практику, вошел в состав Волжской военной флотилии. Судно отправили на временную переправу южнее Сталинграда.

Александр Рубенович выполнял боевые задания на пароходе по доставке военных грузов и личного состава из Саратова и Камышина в Сталинград. Он прошел через множество трудностей: работал и кочегаром, и зенитчиком. Выжил там, где погибали тысячи людей.

В 1944 году Александр Шахназаров поступил в Сталинградское военное артиллерийское училище. В 1953 году он переехал в Казань, работал в Суворовском училище. Воспитанию юных патриотов он посвятил 25 лет своей жизни, среди его учеников – начальник Генерального штаба Вооруженных сил РФ Валерий Герасимов.

На пенсию военный ушел в звании подполковника. Ветерана не стало 8 апреля этого года, ему было 97 лет. В последний путь его проводили в Суворовском училище. Александр Рубенович проживал в доме, расположенном прямо напротив учебного заведения, именно там вскоре украсит стену мурал с его портретом.

Рядом с изображением Шахназарова разместится портрет юнармейца, 18-летней Софии Соколовой – она первая в Татарстане получила медаль «Юнармейская доблесть первой степени».

«На протяжении девяти лет никто из наших юнармейцев не получал такую медаль. София стала первой. Ее наградили за активное участие в движении, она участвует во всех мероприятиях, является командиром отряда, волонтером. Она третий год подряд участвует в параде Победы в Казани, два года выступает в знаменной группе», – поделилась начальник казанского штаба «Юнармии».