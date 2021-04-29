Галерея редких акварелей Баки Урманче открылась на станции метро «Площадь Тукая» в Казани

Пользователи метрополитена в одном из фойе со стороны выхода на улицу Баумана теперь свободно смогут познакомиться с 11 из 12 иллюстраций к самой популярной сказке Габдуллы Тукая.

Выставка «Волшебный лес Тукая» создана по инициативе Национального музея РТ. Ее поддержал «Метроэлектротранс» в связи с наименованием одной из своих станций в честь татарского поэта и Годом родных языков и народного единства, объявленным в республике в 2021 году. 26 апреля, напомним, исполнилось 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая.

Галерея представляет собой иллюстрации татарского живописца, народного художника РСФСР и ТАССР Баки Урманче в увеличенном типографском формате. Причем эти произведения художника, как подчеркнула исполняющий обязанности директора Национального музея РТ Алиса Вяткина, прежде не демонстрировались публично.

«Не прошли цензуру. Лишь однажды, в 80-е, их показала Третьяковская галерея, и то не все. Приходите, увидите сами!» – пригласила Алиса Вяткина.

Объем работ Баки Урманче по творчеству Тукая огромен – более тысячи иллюстраций, пояснили в Национальном музее РТ. Сам Урманче говорил: «Я начался с Шурале!» Из-за того, что в Третьяковской галерее в свое время экспонировалась лишь часть работ, появилась легенда о том, что работы не прошли цензуру.

Татарский живописец, график, скульптор Баки Урманче, к слову, стал лауреатом премии имени Габдуллы Тукая в 1967 году. Оба имени имеют особое значение в культуре Татарстана и татар по всему миру.

Тукай и Урманче пересеклись в коротком историческом промежутке нескольких лет жизни: Тукай жил с 1886 по 1913 год, Урманче с 1897 по 1990 год. Живописец считается одним из самых оригинальных интерпретаторов образов Тукая. Сказочный лес Шурале визуализирован Баки Урманче также очень своеобразно, при этом с долей юмора.

Накануне, напомним, по инициативе Национального музея РТ в зоне вылета и прибытия пассажиров терминала 1А Международного аэропорта «Казань» была открыта фотогалерея «Я устремляюсь в высоту…». В ней собраны около 40 снимков начала ХХ века, на которых запечатлены Габдулла Тукай, его коллеги и соратники. Проект также приурочен к 135-летнему юбилею Габдуллы Тукая и, по задумке Нацмузея РТ, призван с первых мгновений погружать гостей Татарстана в культуру региона.

Галерея постеров по акварелям Баки Урманче будет бесплатно доступна всем желающим до 1 сентября.