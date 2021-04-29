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Ру Тат
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29 апреля 2021  12:03
Оксана Романова

Галерея редких акварелей Баки Урманче открылась на станции метро «Площадь Тукая» в Казани

На станции Казанского метро «Площадь Тукая» в честь 135-летия татарского поэта появилась галерея постеров по акварелям Баки Урманче, проиллюстрировавшего сказку Тукая «Шурале». Ранее работы не демонстрировались публично, поскольку были скрыты цензорами.

Галерея редких акварелей Баки Урманче открылась на станции метро «Площадь Тукая» в Казани
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Пользователи метрополитена в одном из фойе со стороны выхода на улицу Баумана теперь свободно смогут познакомиться с 11 из 12 иллюстраций к самой популярной сказке Габдуллы Тукая.

Выставка «Волшебный лес Тукая» создана по инициативе Национального музея РТ. Ее поддержал «Метроэлектротранс» в связи с наименованием одной из своих станций в честь татарского поэта и Годом родных языков и народного единства, объявленным в республике в 2021 году. 26 апреля, напомним, исполнилось 135 лет со дня рождения Габдуллы Тукая.

Галерея представляет собой иллюстрации татарского живописца, народного художника РСФСР и ТАССР Баки Урманче в увеличенном типографском формате. Причем эти произведения художника, как подчеркнула исполняющий обязанности директора Национального музея РТ Алиса Вяткина, прежде не демонстрировались публично.

«Не прошли цензуру. Лишь однажды, в 80-е, их показала Третьяковская галерея, и то не все. Приходите, увидите сами!» – пригласила Алиса Вяткина.

Объем работ Баки Урманче по творчеству Тукая огромен – более тысячи иллюстраций, пояснили в Национальном музее РТ. Сам Урманче говорил: «Я начался с Шурале!» Из-за того, что в Третьяковской галерее в свое время экспонировалась лишь часть работ, появилась легенда о том, что работы не прошли цензуру.

Татарский живописец, график, скульптор Баки Урманче, к слову, стал лауреатом премии имени Габдуллы Тукая  в 1967 году. Оба имени имеют особое значение в культуре Татарстана и татар по всему миру.

Тукай и Урманче пересеклись в коротком историческом промежутке нескольких лет жизни: Тукай жил с 1886 по 1913 год, Урманче с 1897 по 1990 год. Живописец считается одним из самых оригинальных интерпретаторов образов Тукая. Сказочный лес Шурале визуализирован Баки Урманче также очень своеобразно, при этом с долей юмора.

Накануне, напомним, по инициативе Национального музея РТ в зоне вылета и прибытия пассажиров терминала 1А Международного аэропорта «Казань» была открыта фотогалерея «Я устремляюсь в высоту…». В ней собраны около 40 снимков начала ХХ века, на которых запечатлены Габдулла Тукай, его коллеги и соратники. Проект также приурочен к 135-летнему юбилею Габдуллы Тукая и, по задумке Нацмузея РТ, призван с первых мгновений погружать гостей Татарстана в культуру региона.

Галерея постеров по акварелям Баки Урманче будет бесплатно доступна всем желающим до 1 сентября.

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