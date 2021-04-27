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Ру Тат
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27 апреля 2021  12:40
Оксана Романова

Аэропорт Казани открыл фотогалерею к 135-летию Габдуллы Тукая

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В зоне вылета и прибытия пассажиров терминала 1А Международный аэропорт «Казань» открыл фотогалерею, посвященную 135-летнему юбилею татарского поэта Габдуллы Тукая. Выставка, созданная по архивным фотографиям Национальным музеем РТ, будет встречать и провожать гостей республики и ее жителей, акцентируя на национальном колорите региона, его ярких деятелях начала ХХ века.

Для фотопроекта «Я устремляюсь в высоту...» отобраны более 30 старинных черно-белых снимков, на которых сам Габдулла Тукай, запечатленный в 1910-1912 годах, его коллеги, соратники и друзья — например, писатель и публицист Фатих Амирхан, муза поэта Зайтуна Мавлюдова, актеры татарского театра, писатели, журналисты.

«Мне кажется, очень патриотично встречать гостей Казани, сразу погружая их в культурный пласт Татарстана. Здесь представлены фотографии культурных деятелей начала прошлого века, а они были удивительные люди — шли в ногу с прогрессом, узнавали все новое... Поэтому сначала мы отобрали для этой выставки 100 фотографий,но потом остановились примерно на 40», — представила фотопроект исполняющая обязанности директора Национального музея РТ Алиса Вяткина.

Ежедневный летний туристический поток аэропорта Казани составляет около 10 тыс. человек, 6 тыс. из них каждый день будут проходить через зону фотогалереи, отметил руководитель пресс-службы Международной воздушной гавани Адель Гатауллин.

«Международный аэропорт „Казань“ имени Тукая считает своим долгом поддержать мероприятия к 135-летию великого татарского поэта, которое отмечается в этом году. И таким образом напомнить, как красив, благозвучен и мелодичен татарский язык», — сказал Гатауллин.

Фотогалерея исторических фотографий Габдуллы Тукая и его современников будет встречать и провожать пассажиров терминала 1А до конца года.

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