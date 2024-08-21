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На станции метро «Кремлевская» в Казани обновили более 2 тыс. элементов мозаики
На станции метро «Кремлевская» в столице Татарстана ведется работа по восстановлению декоративного мозаичного покрытия. Уже реконструировано 2060 элементов мозаики, сообщает пресс-служба МУП «Метроэлектротранс» в своем Telegram-канале.
Кроме того, за последние две недели в целом на станциях Казанского метрополитена заменили 193 напольных и настенных плиты на платформах, сходах и пешеходных переходах.
На станции «Суконная Слобода» сотрудники предприятия покрасили 27 кв. метров металлоконструкций на сходах, а от станции «Козья Слобода» до «Кремлевской» они провели промывку 600 метров перегонов ручным способом.
Помимо этого, на станциях отремонтировали 24 двери и заменили 22 негодные шпалы на парковых путях в электродепо (всего заменены 223 шпалы). Также работники службы путевого хозяйства ежедневно моют станции Казанского метрополитена.
Основные работы производятся ночью, чтобы обеспечить безопасность движения поездов и не допустить дефектов в сложном путевом хозяйстве, заверили в «Метроэлектротрансе».
Ранее «Татар-информ» сообщал, что строительство второй ветки Казанского метрополитена продолжат на юг.
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