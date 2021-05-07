На стадионе «Ак Барс Арена» будет работать пункт раздачи ифтар-боксов для нуждающихся

11 мая в Казани пройдет девятый Республиканский ифтар. Основной площадкой станет МВЦ Kazan Expo, а для тех, кто не сможет попасть к месту массового разговения, на стадионе «Ак Барс Арена» будет развернут пункт раздачи ифтар-боксов для нуждающихся. Об этом сообщает ДУМ РТ.

Боксы будут выдаваться 11 мая со стороны медиафасада стадиона по улице Чистопольская с трех часов дня до семи часов вечера.

Девятый Республиканский ифтар пройдет с соблюдением антиковидных мер безопасности. Ранее сообщалось, что специально для участников запустят бесплатные рейсы на пригородных поездах.