Для участников Республиканского ифтара запустят бесплатные рейсы на пригородных поездах

Для участников 9-го Республиканского ифтара, который пройдет 11 мая, будут организованы бесплатные спецрейсы на пригородных поездах до МВЦ «Казань ЭКСПО». Об этом сообщает пресс-служба Духовного управления мусульман Республики Татарстан.

Поезда будут следовать по маршрутам:

1-й пригородный поезд отбывает со станции «Казань-Пасс» 11 мая в 17:07. Обратно со станции «Казанский международный аэропорт» поезд отправится в 21:30.

2-й пригородный поезд отбывает со станции «Казань-Пасс» 11 мая в 17:47. Обратно со станции «Казанский международный аэропорт» поезд отправится в 22:30.

Воспользоваться бесплатным маршрутом можно, показав пригласительный билет на Республиканский ифтар. Билеты можно приобрести в мечетях Татарстана, а также в резиденции ДУМ РТ. Количество мест ограничено.