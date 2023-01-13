Реставраторы вернут символ Святой Троицы на Спасскую башню Кремля весной

Символ Святой Троицы со Спасской башни Казанского Кремля был убран на время реставрационных работ. Об этом рассказала помощник Президента РТ по вопросам сохранения памятников культуры, архитектуры Олеся Балтусова, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о пропаже элемента с фасада.

«Как удалось узнать наверняка, все указанные элементы фасада реставраторы ТИГП убрали на время производства работ, по проекту. Глаз на Спасской убирали бластингом, и сделан он был из штукатурки или гипса», — написала Балтусова в своем телеграм-канале.

По ее словам, его планируется вернуть на место весной. Она пояснила, что в зимнее время подобные работы вести можно, но предпочтительно именно в более теплое время года.

«Как и на Архиерейском доме, где также всё снималось при ремонте фасада, закладные в кирпиче остались», — написала она.