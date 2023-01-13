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Ру Тат
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Общество
13 января 2023  13:40

Реставраторы вернут символ Святой Троицы на Спасскую башню Кремля весной

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Символ Святой Троицы со Спасской башни Казанского Кремля был убран на время реставрационных работ. Об этом рассказала помощник Президента РТ по вопросам сохранения памятников культуры, архитектуры Олеся Балтусова, комментируя появившуюся в соцсетях информацию о пропаже элемента с фасада. 

«Как удалось узнать наверняка, все указанные элементы фасада реставраторы ТИГП убрали на время производства работ, по проекту. Глаз на Спасской убирали бластингом, и сделан он был из штукатурки или гипса», — написала Балтусова в своем телеграм-канале.

По ее словам, его планируется вернуть на место весной. Она пояснила, что в зимнее время подобные работы вести можно, но предпочтительно именно в более теплое время года.

«Как и на Архиерейском доме, где также всё снималось при ремонте фасада, закладные в кирпиче остались», — написала она.

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